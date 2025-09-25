كاتس: الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

ونشر يسرائيل كاتس عبر حسابه على منصة (إكس): "لقد وجهنا ضربة قوية للعديد من الأهداف التابعة لنظام الحوثي في صنعاء".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "استهدف عدة مرافق عسكرية، بما في ذلك مقرّ التحكم لقيادة الأركان العامة للحوثيين، وقضى على عشرات العناصر الحوثية، ودمّر مخزونات من الطائرات المسيّرة والأسلحة".
