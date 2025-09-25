الخميس 2025-09-25 07:15 م
 

كاتس: الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

الخميس، 25-09-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إنّ الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، غداة هجوم بطائرة مسيّرة على مدينة إيلات أسفر عن إصابة 22 شخصا.

ونشر يسرائيل كاتس عبر حسابه على منصة (إكس): "لقد وجهنا ضربة قوية للعديد من الأهداف التابعة لنظام الحوثي في صنعاء".


وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "استهدف عدة مرافق عسكرية، بما في ذلك مقرّ التحكم لقيادة الأركان العامة للحوثيين، وقضى على عشرات العناصر الحوثية، ودمّر مخزونات من الطائرات المسيّرة والأسلحة".

 
 
ب

ا

ن

