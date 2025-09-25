كاتس: الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إنّ الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، غداة هجوم بطائرة مسيّرة على مدينة إيلات أسفر عن إصابة 22 شخصا.

اضافة اعلان



ونشر يسرائيل كاتس عبر حسابه على منصة (إكس): "لقد وجهنا ضربة قوية للعديد من الأهداف التابعة لنظام الحوثي في صنعاء".