محافظ الزرقاء يتفقد خدمات الرعاية الصحية بالمستشفى الحكومي

الوكيل الإخباري- أشاد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، بالخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة في مستشفى الزرقاء الحكومي، والجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الطبي والإداري في خدمة المواطنين.





وأشار أبو قاعود، خلال زيارة تفقدية للمستشفى اليوم الأحد، إلى أهمية إيلاء الخدمة الصحية الأولوية القصوى، بوصفها ركيزة أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



واطلع خلال جولته في مختلف الأقسام والمرافق الطبية بالمستشفى على سير العمل وآلية استقبال المرضى والمراجعين، مستمعا إلى شرح مفصل قدمه مدير المستشفى الدكتور ناصر حسين، حول طبيعة الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة.



وأكد أبو قاعود، أن السرعة والدقة في تقديم الرعاية الطبية تمثلان عنصرا محوريا في الحفاظ على سلامة المرضى، لافتا إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تأمين سبل الراحة والعناية المثلى للمرضى وذويهم، بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الصحية.



ونوه إلى التحسن الملحوظ في مستوى الأداء والتطوير الإداري والفني الذي يشهده المستشفى أخيرا، معبرا عن تقديره للكوادر الطبية والإدارية التي تعمل بروح المسؤولية والتفاني، وتبذل جهودا مضاعفة لضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية.



وأشار إلى أن محافظة الزرقاء تحتاج إلى مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية، وتوسيع البرامج التدريبية والتطويرية الموجهة للكوادر، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

