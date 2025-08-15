مدير تنشيط السياحة الأردنية ضمن أفضل 100 قائد سياحي بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أدرجت مجلة (فوربس) الشرق الأوسط اسم المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات، ضمن قائمتها المرموقة "أفضل 100 قائد في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط لعام 2025"، وذلك تقديراً لدوره الريادي وجهوده المتميزة في تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

