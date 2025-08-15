مدير تنشيط السياحة الأردنية ضمن أفضل 100 قائد سياحي بالشرق الأوسط

وبحسب بيان للهيئة اليوم، يأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، أسهمت في تطوير القطاع السياحي الأردني، وفتح آفاق جديدة للترويج للمملكة كوجهة سياحية رائدة تجمع بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي والتجارب الفريدة.
-
أخبار متعلقة
-
تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر
-
السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025
-
بلدية جرش الكبرى تزيل عمارة آيلة للسقوط
-
لقاء لتعزيز الربط الجوي بين الأردن والأسواق السياحية في المنطقة
-
الغذاء والدواء توضح بشأن منتج لبن رايب مجهول المصدر
-
الأردن وسوريا تبحثان تعزيز وتنشيط العمل في المعبر الحدودي والمنطقة المشتركة
-
عجلون: إشغال كامل للمنتجعات وسط حركة سياحية نشطة