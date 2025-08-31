مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من مراكز الشباب، اليوم الأحد، أنشطة وبرامج؛ بهدف بناء جيل شبابي واعٍ، ومؤهل فكريًا ومهنيًا ليكون فاعلًا في التنمية المجتمعية.

ففي الصريح، نفذ مركز الشباب والشابات جلسة حوارية بعنوان: "تشجيع الشباب على المشاركة في انتخابات اللامركزية"، بمشاركه 30 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 17 - 24 عاما.



وخلال اللقاء تحدث الدكتور مصطفى الشيّاب حول أهمية إكساب المشاركين المعرفة بالقوانين والتشريعات، وذلك من خلال التعريف بقانون الانتخاب للبلديات واللامركزية، ومهام كل من البلديات ومجلس المحافظة "اللامركزية"، مبينا أنها عملية تنظيمه تقوم على توزيع سلطة اتخاذ القرار والسلطات الإدارية بعيداً عن هيئة مركزية واحدة.



وأشار إلى أن هذه الحوارية تهدف إلى تشجيع الشباب المشاركين على المشاركة في الانتخابات بأنواعها، لما لها من أهمية كبيرة في اختيار الشخص المناسب الذي يدعم تحسين الخدمات ويساهم بعملية التطوير المؤسسي.



وفي لواء الطيبة، عقد مركز الشابات دورة حرفية مهنية حول فن صناعة قوالب جبس "الكونكريت" والشمع، بمشاركة 20 فتاة للفئة العمرية 18 -24 عاما.



وقدمت المدربة خولة عذاربة، تطبيقات عملية مع المشاركات لكيفية عمل القوالب والمجسمات بأشكال وألوان مختلفة قابلة للتسويق.



واختتمت في مديرية شباب إربد والمراكز الشبابية التابعة فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، التي نظمتها وزارة الشباب تحت شعار: "عمان عاصمة الشباب العربي 2025".



وقال مدير شباب محافظة إربد، الدكتور حمزة العقيلي، إن المعسكرات تمثل محطة وطنية لترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في خدمة المجتمع، مع التركيز هذا العام على التمكين الاقتصادي، والتدريب المهني والتقني، والمهارات الرقمية، والتمكين السياسي.



وفي المزار الشمالي، انطلقت في مركز الشباب دورة تدريبية في كرة القدم، بمشاركة 20 يافعاً من منتسبي المركز من الفئة العمرية 14-17 عاماً.



وقدم المدرب حذيفة طلافحة تدريبات مكثفة في المهارات الأساسية مثل التمرير والتسديد والمراوغة، إلى جانب تدريبات تكتيكية لرفع جاهزية اللاعبين خلال المباريات، وتمارين في اللياقة البدنية والإحماء.



وقال الطلافحة إن الدورة تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والحماس، وصقل شخصية المشاركين، وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية، إضافة إلى تطوير مهارات التحكم بالكرة واللعب الجماعي بروح الفريق الواحد.