الإثنين 2025-09-01 04:36 م
 

وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة

كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة
الإثنين، 01-09-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري-    واصلت وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة في المستشفى الميداني الأردني “جنوب غزة/7″، ضمن مبادرة “استعادة الأمل”، تقديم خدماتها العلاجية والإنسانية للأشخاص مبتوري الأطراف، بإشراف مديرية الخدمات الطبية الملكية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الشركاء المحليين.

وقال قائد قوة المستشفى، إنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت كوادر المستشفى من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة، وذلك استمرارا لجهودها في التخفيف من معاناة مبتوري الأطراف، ما يسهم في تحسين حياتهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية.


من جهته، بين مدير المستشفى أن تركيب الأطراف الاصطناعية يمثل إنجازا نوعيا، حيث تنجز العملية في غضون ساعة واحدة فقط، موضحا أن الأطراف المستخدمة ضمن المبادرة تتميز بإمكانية التعديل، مما يتيح للمصابين ضبطها بسهولة وفق احتياجاتهم الفردية.

 
 
