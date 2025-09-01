وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- واصلت وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة في المستشفى الميداني الأردني “جنوب غزة/7″، ضمن مبادرة “استعادة الأمل”، تقديم خدماتها العلاجية والإنسانية للأشخاص مبتوري الأطراف، بإشراف مديرية الخدمات الطبية الملكية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الشركاء المحليين.

اضافة اعلان



وقال قائد قوة المستشفى، إنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت كوادر المستشفى من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة، وذلك استمرارا لجهودها في التخفيف من معاناة مبتوري الأطراف، ما يسهم في تحسين حياتهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية.