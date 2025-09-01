وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة

وقال قائد قوة المستشفى، إنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت كوادر المستشفى من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة، وذلك استمرارا لجهودها في التخفيف من معاناة مبتوري الأطراف، ما يسهم في تحسين حياتهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية.
من جهته، بين مدير المستشفى أن تركيب الأطراف الاصطناعية يمثل إنجازا نوعيا، حيث تنجز العملية في غضون ساعة واحدة فقط، موضحا أن الأطراف المستخدمة ضمن المبادرة تتميز بإمكانية التعديل، مما يتيح للمصابين ضبطها بسهولة وفق احتياجاتهم الفردية.
