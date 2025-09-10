وزارة الزراعة و"إيفاد" تبحثان المرحلة الثانية من مشروع دعم المجترات الصغيرة

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، يهدف المشروع الذي سيبنى على نتائج المرحلة الأولى المنفذة حاليا في محافظات الشمال والوسط، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وزيادة إنتاجية المجترات الصغيرة، بما يسهم في الحد من الفقر، وتعزيز فرص الوصول إلى سبل عيش مستدامة.
وأكد خريسات، خلال اللقاء، تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق لتطوير القطاع الزراعي في المملكة، من خلال دعم صغار المزارعين، وبناء التحالفات الزراعية، ومتابعة مراحل الإنتاج والتسويق، وصولا إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وبين أهمية الشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية في خدمة مسارات التحديث الاقتصادي، ودعم وتطوير القطاع الزراعي، الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي.
