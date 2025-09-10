وزارة الزراعة و"إيفاد" تبحثان المرحلة الثانية من مشروع دعم المجترات الصغيرة

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب خريسات، اليوم الأربعاء، مع المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الدكتور فريج جيجيان، التعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، يهدف المشروع الذي سيبنى على نتائج المرحلة الأولى المنفذة حاليا في محافظات الشمال والوسط، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وزيادة إنتاجية المجترات الصغيرة، بما يسهم في الحد من الفقر، وتعزيز فرص الوصول إلى سبل عيش مستدامة.



وأكد خريسات، خلال اللقاء، تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق لتطوير القطاع الزراعي في المملكة، من خلال دعم صغار المزارعين، وبناء التحالفات الزراعية، ومتابعة مراحل الإنتاج والتسويق، وصولا إلى تعزيز الأمن الغذائي.