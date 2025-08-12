وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ، خلال زيارته للمستشفى مساء أمس الاثنين، أن المولدات الاحتياطية في مستشفى الزرقاء عملت بكفاءة ودخلت الخدمة فوراً عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي استمر لبضع دقائق فقط.

