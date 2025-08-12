الثلاثاء 2025-08-12 12:33 ص
 

وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي

ا
جانب من الزيارة
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ، خلال زيارته للمستشفى مساء أمس الاثنين، أن المولدات الاحتياطية في مستشفى الزرقاء عملت بكفاءة ودخلت الخدمة فوراً عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي استمر لبضع دقائق فقط. 

اضافة اعلان


وأوضح أن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على سير العمل في المستشفى أو على صحة المرضى وسلامتهم، مشيراً إلى أن أنظمة الطوارئ عملت بكفاءة عالية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون أي انقطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يدين قيام إسرائيل بقتل 6 صحفيين فلسطينيين في غزة

ا

أخبار محلية وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي

ل

عربي ودولي عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة مقلقة وغير مسبوقة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة

وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد

أخبار محلية وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد

ت

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية

نائب يطلب السماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين

أخبار محلية مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين



 
 





الأكثر مشاهدة