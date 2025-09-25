وفاة شاب وإصابة طفل بمشاجرة في جبل طارق بالزرقاء

09:52 م

الوكيل الإخباري- وقعت مساء اليوم مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء، أسفرت عن وفاة شاب عشريني وإصابة طفل، بحسب مصدر أمني. اضافة اعلان





وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث وصفت حالة الطفل بالمستقرة.



وتم ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والأسباب وراءه.