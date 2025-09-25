وفاة شاب وإصابة طفل بمشاجرة في جبل طارق بالزرقاء

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث وصفت حالة الطفل بالمستقرة.
وتم ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والأسباب وراءه.
