يوم طبي مجاني في سهل حوران

وأضاف بيان للمديرية أن هذا اليوم الطبي يأتي تزامنًا مع افتتاح فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري في سهل حوران، ويشمل خدمات طبية متنوعة مثل الطب العام، والجراحة، وعيادة الباطنية، وعيادة النساء، بالإضافة إلى المختبر والصيدلة.
