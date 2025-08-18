يوم طبي مجاني في سهل حوران

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف الرمثا، بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الاثنين، عن تنظيم يوم طبي مجاني غدًا الثلاثاء في مدرسة عائشة أم المؤمنين بالشجرة.

اضافة اعلان