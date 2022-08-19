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الجمعة، 19-08-2022 12:16 م

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

التعليم العالي٢


الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن التخصصات المطروحة لعملية القبول الموحد للعام الجامعي المقبل متوفرة للاطلاع على الموقع الخاص بتقديم الطلبات.

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ودعا الطلبة في حديثه للتلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إلى الاطلاع على هذه التخصصات قبل الإعلان عن بدء عملية التقديم.


وأشار إلى توفر المعدلات التنافسية للتخصصات لآخر 5 سنوات، مبينا أنها قد ترتفع أو تنخفض لهذا العام بناء على معدلات الثانوية العامة.


وأكد أن الوزارة تعمل على توفير بيانات من ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل لمعرفة التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة.


ولفت إلى وجود قائمة بالتخصصات التقنية والتطبيقية المطلوبة لسوق العمل في مرحلة الدبلوم، على موقع القبول الموحد، بالإضافة إلى  قائمة التخصصات المناظرة التي يمكن للطالب “التجسير” عبرها لإكمال دراسته الجامعية.


 




 

 


 

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