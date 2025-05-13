الثلاثاء 2025-05-13 04:09 م
 

نيسان تسرّح 20 ألف موظف بعد أسوأ خسارة سنوية منذ 25 عامًا

شركة نيسان
شركة نيسان
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:43 م
الوكيل الإخباري-  قررت شركة "نيسان" خفض نحو 15 بالمئة من قوتها العاملة عالميًا، بواقع نحو 20 ألف موظف، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن تسجيل أكبر خسارة في السنة المالية التي انتهت لتوها، منذ أن أنقذتها شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات من الإفلاس قبل ربع قرن، في ظل تراجع مبيعات السيارات في الصين ودول أخرى.اضافة اعلان


وكشفت شركة صناعة السيارات اليابانية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، والتي أظهرت خسائر صافية بلغت 670.9 مليار ين ياباني (حوالي 4.5 مليار دولار)، مقارنة بأرباح صافية قدرها 426.6 مليار ين في السنة السابقة.

وقالت "نيسان موتور" إنها ستخفض عدد مصانعها من 17 إلى 10، في إطار ما وصفته بخطة التعافي التي تهدف إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وجريئة لتحسين الأداء وبناء أعمال أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التكيف بسرعة مع تغيّرات السوق".

وأضافت الشركة، ومقرها يوكوهاما، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات، أضرّت بنتائجها أيضًا.

وتهدف نيسان إلى خفض نفقاتها بواقع 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بالمقارنة مع نتائج السنة المالية 2024 التي انتهت في شهر مارس.

وكانت نيسان، التي كان لديها أكثر من 133 ألف موظف حتى مارس من العام الماضي، قد كشفت عن خطط في نوفمبر الماضي لتسريح 9000 موظف وخفض طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20 بالمئة.

كما أعلنت الشركة أنها ستغلق مصنعًا في تايلاند بحلول يونيو، وستغلق مصنعين آخرين لم تُحددهما.

الجمعة، أعلنت الشركة أنها قررت التخلي عن خطة لبناء مصنع بقيمة 1.1 مليار دولار، كان من المقرر أن تتلقى دعمًا حكوميًا له، لبطاريات السيارات الكهربائية في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان.

سكاي نيوز
 
gnews

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