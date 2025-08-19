اشتباكات عنيفة في الفاشر غرب السودان بين الحركة الشعبية والدعم السريع

الثلاثاء 2025-08-19 07:17 م
 

الثلاثاء، 19-08-2025 05:36 م
الوكيل الإخباري-   تشهد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان اشتباكات عنيفة بين الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وقوات الدعم السريع، بسبب مقتل أحد أبناء قادة الحركة على يد قوات الأخيرة.اضافة اعلان


وأكدت المصادر قيام حركة الحلو بسحب جزء من مقاتليها من محور الفاشر بولاية شمال دارفور.

وذكر إعلام الدعم السريع أن قواتهم تواصل تقدمها داخل مدينة الفاشر، حيث فرضت سيطرتها الكاملة على سجن شالا المركزي ومقر الاحتياطي المركزي، في خطوة تعتبرها مهمة تمهّد لها الطريق نحو القيادة العامة للفرقة السادسة مشاة.

وتهاجم قوات الدعم السريع الفاشر منذ أشهر طويلة، في إطار خطتها التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على المدينة.

وتشهد ولايات دارفور في السودان سلسلة من الهجمات المتواصلة التي تنفذها قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين ومناطق مدنية مأهولة، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح خلال الأشهر الماضية.

وتصف تقارير دولية هذه الهجمات بأنها ممنهجة وتستهدف تقويض الأوضاع الإنسانية في الإقليم، حيث تعاني المدن المحاصرة مثل الفاشر من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الصحية، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل استمرار القتال وتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المدنيين.

روسيا اليوم
 
 
