المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا إنهاء الحرب ووقف التجويع في غزة

وأوضح الأنصاري أن قطر ومصر سلّمتا حركة حماس خطة لإنهاء الحرب في القطاع، وأن وفد الحركة وعد بدراسة المقترح.
