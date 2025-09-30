الثلاثاء 2025-09-30 03:33 م
 

المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا إنهاء الحرب ووقف التجويع في غزة

إعلام إسرائيلي: الشاباك يحقق بالعدوان الإسرائيلي على قطر
قطر
 
الثلاثاء، 30-09-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-    أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تقدير بلاده العالي للالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن الهدف الأساس هو إنهاء الحرب ووقف التجويع.

وأوضح الأنصاري أن قطر ومصر سلّمتا حركة حماس خطة لإنهاء الحرب في القطاع، وأن وفد الحركة وعد بدراسة المقترح.

وأضاف أن الدوحة التزمت منذ اليوم الأول بالعمل على وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع مزيد من التصعيد.

 
 
