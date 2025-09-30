المتحدث باسم الخارجية القطرية: هدفنا إنهاء الحرب ووقف التجويع في غزة

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تقدير بلاده العالي للالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن الهدف الأساس هو إنهاء الحرب ووقف التجويع.



وأوضح الأنصاري أن قطر ومصر سلّمتا حركة حماس خطة لإنهاء الحرب في القطاع، وأن وفد الحركة وعد بدراسة المقترح.

اضافة اعلان