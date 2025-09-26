ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن وإنهاء حرب غزة بات قريباً

12:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريباً.





وصرح ترامب للصحافيين إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المكتب البيضاوي: "يجب أن أجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن".



وعقب ذلك، أعلن الرئيس الأميركي أنه أجرى محادثات جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة.



وأشار ترامب إلى أن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريبا جدا.



