ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن وإنهاء حرب غزة بات قريباً

وصرح ترامب للصحافيين إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المكتب البيضاوي: "يجب أن أجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن".
وعقب ذلك، أعلن الرئيس الأميركي أنه أجرى محادثات جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة.
وأشار ترامب إلى أن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريبا جدا.
وكالات.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: نفذنا هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد أهداف في يافا
-
ضابط شارك في الهجوم على قطر: يمكننا القول الآن بشكل رسمي إننا فشلنا في الهجوم
-
إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن
-
السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية
-
ترامب: سنصدر إعلانا كبيرا اليوم بشأن سوريا
-
وزير الدفاع الأميركي يستدعي مئات الجنرالات .. ما الذي يجري ؟
-
ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في القطاع
-
طائرة نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا خوفا من الاعتقال