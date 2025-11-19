"اليرموك" تتقدم 150 مرتبة في تصنيف "كيو إس" للاستدامة

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، حققت "اليرموك" المرتبة 220 من بين 827 جامعة شاركت في التصنيف على مستوى الجامعات في قارة آسيا، متقدمة بذلك نحو 150 مرتبة مقارنة بما حققته العام الماضي، في تأكيد على التزامها الجاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، إن هذا التقدم هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة تسير بها الجامعة نحو بناء إرث مؤسسي مستدام منذ انطلاقتها عام 1976، وأنها اليوم تترجم هذه الرؤية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة في السياسات الجامعية والبرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية، مشيدا بجهود جميع كوادر الجامعة الأكاديمية والإدارية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
