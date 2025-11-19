الجمعة 2025-11-21 03:50 م
 

"اليرموك" تتقدم 150 مرتبة في تصنيف "كيو إس" للاستدامة

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الأربعاء، 19-11-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-   حققت جامعة اليرموك تقدما مميزا في تصنيف "QS" للاستدامة لعام 2026 بوصولها إلى المرتبة 721 عالميا من أصل 2002 جامعة شاركت في التصنيف على مستوى العالم.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، حققت "اليرموك" المرتبة 220 من بين 827 جامعة شاركت في التصنيف على مستوى الجامعات في قارة آسيا، متقدمة بذلك نحو 150 مرتبة مقارنة بما حققته العام الماضي، في تأكيد على التزامها الجاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وقال رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، إن هذا التقدم هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة تسير بها الجامعة نحو بناء إرث مؤسسي مستدام منذ انطلاقتها عام 1976، وأنها اليوم تترجم هذه الرؤية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة في السياسات الجامعية والبرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية، مشيدا بجهود جميع كوادر الجامعة الأكاديمية والإدارية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة