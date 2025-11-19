"اليرموك" تتقدم 150 مرتبة في تصنيف "كيو إس" للاستدامة

الوكيل الإخباري- حققت جامعة اليرموك تقدما مميزا في تصنيف "QS" للاستدامة لعام 2026 بوصولها إلى المرتبة 721 عالميا من أصل 2002 جامعة شاركت في التصنيف على مستوى العالم.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، حققت "اليرموك" المرتبة 220 من بين 827 جامعة شاركت في التصنيف على مستوى الجامعات في قارة آسيا، متقدمة بذلك نحو 150 مرتبة مقارنة بما حققته العام الماضي، في تأكيد على التزامها الجاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.