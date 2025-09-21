الأحد 2025-09-21 07:48 م
 

وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا

ل
أرشيفية
 
الأحد، 21-09-2025 06:42 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أن بلاده تريد خفض التوترات مع بولندا ولا تريد محاربة جيرانها.

وقال خرينين في لقاء صحفي: "نرى أن نهج الجيش البولندي يختلف نوعا ما عن تصريحات القيادة السياسية. بالطبع، نحن مهتمون بخفض التوترات وخاصة العسكرية. بولندا، في نهاية المطاف، جارتنا. وكما يقول رئيسنا، لا أحد يختار جيرانه. لا نريد أن نخوض معهم أي صراع".

اضافة اعلان


وأشار وزير الدفاع البيلاروسي إلى أن العدوانية تأتي من القيادة السياسية في بولندا.


وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن يوم 9 سبتمبر عن إغلاق الحدود مع بيلاروس اعتبارا من 12 سبتمبر بسبب انطلاق مناورات "الغرب 2025" العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة.


ووصفت وزارة الخارجية البيلاروسية في وقت سابق هذا القرار بأنه "غير مبرر ومعاد للشعب".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تقرّ نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025

أخبار محلية الحكومة تقرّ نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025

ا

أخبار محلية الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام

ا

أخبار محلية إحالة مدير عام دائرة الموازنة العامة أمجد الشريقي على التقاعد

ا

أخبار محلية مجلس الوزراء يحيل بسام السرحان على التقاعد

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

تقليد الرئيس الشيشاني وسام "حامي السنّة" في غروزني

عربي ودولي تقليد الرئيس الشيشاني وسام "حامي السنّة" في غروزني

نتنياهو: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"

فلسطين رئيس وزراء الكيان: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"

غ

عربي ودولي إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على فرض العقوبات



 
 





الأكثر مشاهدة