وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا

وقال خرينين في لقاء صحفي: "نرى أن نهج الجيش البولندي يختلف نوعا ما عن تصريحات القيادة السياسية. بالطبع، نحن مهتمون بخفض التوترات وخاصة العسكرية. بولندا، في نهاية المطاف، جارتنا. وكما يقول رئيسنا، لا أحد يختار جيرانه. لا نريد أن نخوض معهم أي صراع".
وأشار وزير الدفاع البيلاروسي إلى أن العدوانية تأتي من القيادة السياسية في بولندا.
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن يوم 9 سبتمبر عن إغلاق الحدود مع بيلاروس اعتبارا من 12 سبتمبر بسبب انطلاق مناورات "الغرب 2025" العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة.
ووصفت وزارة الخارجية البيلاروسية في وقت سابق هذا القرار بأنه "غير مبرر ومعاد للشعب".
