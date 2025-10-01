الأربعاء 2025-10-01 08:21 م
 

"الصليب الأحمر": عشرات آلاف من سكان غزة يواجهون ظروفًا إنسانية مروّعة
 
الأربعاء، 01-10-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تصعيد العمليات العسكرية أجبرها على تعليق عملها مؤقتاً في مقرّها بمدينة غزة ونقل موظفيها إلى مكاتبها في جنوب القطاع لضمان سلامتهم واستمرارية عملهم، في وقت يواجه فيه عشرات الآلاف من سكان المدينة ظروفاً إنسانية مروّعة، وهم في أمسّ الحاجة إلى مزيد من المساعدة.اضافة اعلان


وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، يتعرّض المدنيون في مدينة غزة للقتل والنزوح القسري، كما يُجبرون على تحمل ظروفٍ قاسية، وقد عملت فرق الاستجابة الأولية، بمن فيهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بلا كلل لتقديم الإغاثة، إلا أن قدرتهم على الحركة والوصول الآمن إلى السكان المدنيين مقيّدة بشدة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل جهودها لتقديم الدعم للمدنيين في مدينة غزة، كلما سمحت الظروف، من خلال مكاتبها في دير البلح ورفح، والتي ماتزال تعمل بكامل طاقتها، ويشمل ذلك تقديم الشحنات الطبية للمرافق الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة.

وأضافت أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، زوّدت اللجنة الدولية المستشفيات والمراكز الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة بإمدادات طبية منقذة للحياة، في ظلّ تزايد أعداد المصابين، ودعمت الأفران في 14 مخيماً للنازحين، والتي تُوفّر 45000 رغيف خبز يومياً، وقدّمت خدمات نقل مياه بالشاحنات، ودعمت إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي جنباً إلى جنب مع مُقدّمي الخدمات الغزيين.

وقالت "بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية المدنيين سواءً بقوا في مدينة غزة أو غادروها، وإسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية".
 
 
