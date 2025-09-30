بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانتقده بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

اضافة اعلان



وأضافت القناة أن بن غفير انتقد نتنياهو بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطر على أمن إسرائيل.



وأكد أن غفير قال إن ثغرات الاتفاق كثيرة وإنه لا يحقق أهداف الحرب ويضع أمن إسرائيل بيد قوات دولية.