بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

وأضافت القناة أن بن غفير انتقد نتنياهو بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطر على أمن إسرائيل.
وأكد أن غفير قال إن ثغرات الاتفاق كثيرة وإنه لا يحقق أهداف الحرب ويضع أمن إسرائيل بيد قوات دولية.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية -قال في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء- إنه سيقدم للحكومة وللمجلس الوزاري المصغر تقريرا مفصلا عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
