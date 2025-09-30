الثلاثاء 2025-09-30 11:51 م
 

بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 10:57 م

الوكيل الإخباري- هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانتقده بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وأضافت القناة أن بن غفير انتقد نتنياهو بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطر على أمن إسرائيل.


وأكد أن غفير قال إن ثغرات الاتفاق كثيرة وإنه لا يحقق أهداف الحرب ويضع أمن إسرائيل بيد قوات دولية.


وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية -قال في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء- إنه سيقدم للحكومة وللمجلس الوزاري المصغر تقريرا مفصلا عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب

عربي ودولي خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب

ل

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

g

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة

لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان

أخبار محلية لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان

الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

عربي ودولي الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

دول عربية تدعو القطاع للقبول بخطة ترامب والتعامل بإيجابية

عربي ودولي دول عربية تدعو القطاع للقبول بخطة ترامب والتعامل بإيجابية

ا

فلسطين بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة