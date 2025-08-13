الأربعاء 2025-08-13 11:54 ص
 

قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء إن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير وافق على "الخطوط العريضة" لخطة هجوم على قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إنها ستشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة غزة، التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها.

 
 
