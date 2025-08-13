قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

وتقول إسرائيل إنها ستشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة غزة، التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها.
-
أخبار متعلقة
-
12 شهيدا جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
-
بدء محادثات جديدة في القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة
-
الاحتلال يشرع في هدم منشآت في بلدة قلنديا شمال القدس
-
الصحة العالمية: الوضع الصحي العام بغزة كارثي
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة المحتلة
-
أزمة علنية .. وزير دفاع إسرائيل رفض لقاء رئيس أركان جيش الاحتلال بمكتبه
-
نتنياهو: طلبت تقصير الجدول الزمني لاحتلال مدينة غزة
-
بيان دولي يطالب بوقف الحرب على غزة وتسهيل دخول المساعدات