قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء إن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير وافق على "الخطوط العريضة" لخطة هجوم على قطاع غزة.

