آخر موعد للتقدم بطلب استضافة مونديال 2034

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مراعاته للعديد من المعايير في اختيار الدول التي تستضيف نسخ بطولات كأس العالم.



وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أنه تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم في آن واحد، وذلك مراعاة لمبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.



وأضاف أن الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا ستكون مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة.



وأوضح: "من خلال تنظيم كأس العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي (شريطة مصادقة كونغرس فيفا على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة كونغرس فيفا على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم على مدار دورة مدتها ثماني سنوات".



ووافق مجلس "فيفا" الأربعاء الماضي على بدء عملية التقدّم بملفات استضافة كأس العالم 2034، على أن تقتصر هذه العملية على الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، مما يعني أن استضافة كأس العالم ستكون متاحة لكل اتحاد قاري مؤهل على مدار دورة مدتها ثماني سنوات، وتحديداً: أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2026، أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا عام 2030، ثم آسيا وأوقيانوسيا عام 2034.



وأوضح اتحاد اللعبة أن هذا المقترح تم إعداده بالتشاور مع وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك مراعاة لمبدأ التوافق والتناوب بين القارات، كما أنه يتماشى هذا النهج مع ذلك الذي تبنته مؤخراً العديد من الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى، لما يوفّره من أسس متينة للثبات والاستقرار من منظور تجاري ومالي وتشغيلي للحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.



وشدد فيفا أن 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح، وقد تم إرسال تعميم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لإحاطتها بالإجراءات ومدها بالاستمارات وجميع الخطوات الأخرى ذات الصلة بهذه العملية.



وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كونغرس الفيفا سيُصادق على ملف الاستضافة النهائي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024، شريطة إتمام الملف المعني لاتفاقيات الترشُّح وتقديم الصيغة النهائية لطلب الاستضافة.

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