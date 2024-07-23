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الثلاثاء، 23-07-2024 12:49 م

مبابي يجني ثمار الانتقال لريال مدريد مبكرًا

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الوكيل الاخباري- بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي حصد ثمار انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني بعد أيام قليلة من إعلان الصفقة.

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وأعلن مبابي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي توقيع عقد رعاية جديد مع سلسلة فنادق عالمية عملاقة.

وجاء هذا التعاقد بعد أيام من انتقال مبابي إلى ريال مدريد في صفقة مدوية انتظرها جمهور الفريق الإسباني لسنوات.

وأكد مبابي في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه فخور بالتعاون مع سلسلة الفنادق العالمية لمستقبل واعد وإحداث فارق كبير من خلال الأجيال الشابة.

وأبدى الراعي الجديد سعادته العارمة بالتعاون مع كيليان مبابي بشكل منفرد ليكون سفيرًا لسلسلة الفنادق العالمية.


وكانت سلسلة الفنادق راعيًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2019، حين كان مبابي لاعبًا للفريق.

 

 




 

 


 

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