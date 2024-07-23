أحمد عبد الستار يعلن اعتزاله

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أعلن أحمد عبد الستار، الحارس الدولي الأردني السابق، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم.وكتب عبد الستار على "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "الأهل والأصدقاء ورفقاء الدرب الطويل، الجماهير الأردنية، أسرتي الكبيرة الدافئة. أكتب لكم اليوم بمشاعر الفخر والامتنان والاعتزاز بدعمكم وحبكم الذي أحاطني طوال مشواري في ملاعب كرة القدم، وبمختلف المواقف والظروف، ما جعلني أكثر صلابة وعزيمة مستمدا ذلك من قوتكم وصدق مشاعركم تجاهي".وأضاف "اليوم، وأنا أعلق قفازاتي لأعلن قراري باعتزال كرة القدم واضعا حد لمسيرة طويلة وحافلة. لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على دعمكم وحبكم ومساندتكم، وأسأل الله أن يوفقني في خطوتي المقبلة وكل الشكر للأندية التي مثلتها في مسيرتي بداية من اليرموك وشباب الأردن والجزيرة والوحدات".وأتم "أجدد شكري لكم مع خالص الدعاء لأهلنا في غزة والأراضي المحتلة بأن يمن الله عليهم بالأمن والنصر".