الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب التقاعدية

أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من اليوم

مروحيات إسرائيلية تطلق النار شمال غرب النصيرات

الفايز: الأردن ينعم بالأمن والاستقرار وسط منطقة مشتعلة بالصراعات

بلدية دير البلح: توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي

السلط يضم حارس الفيصلي

تحذير الى جميع اللاجئين في الاردن - صورة

الثلاثاء، 16-07-2024 12:25 م

السلط يضم حارس الفيصلي

7202416101425378025614


الوكيل الاخباري- أعلن نادي السلط ، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس محمد العمواسي، لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال المرحلة المقبلة.اضافة اعلان


وجاء اختيار العمواسي بناء على توصية المدير الفني ديان صالح ومدرب الحراس فادي الشناق لعلمهما الكبير بالمستوى الذي قدمه الحارس في الموسم الماضي.

ويعتبر انتقال العمواسي من أهم الصفقات التي أنجزها السلط، خاصة مع انتهاء عقود حراس مرماه وانتقال أبرزهم قتيبة دعسان إلى الجزيرة الصاعد حديثا إلى مصاف أندية المحترفين.

وقدم العمواسي مستوى متميزا في الموسم الماضي، مع فريقه السابق الفيصلي ما أهله للتواجد مع منتخب الأردن خلال الفترة السابقة.

ويعد العمواسي ثامن لاعب يتعاقد معه السلط استعدادا للموسم الجديد في الأردن الذي ينطلق بداية الشهر المقبل، بعد محمود جمال وحمد البلاونة ومحمد حسين وخالد الردايدة وعبد الرحمن مرعي وأحمد العيساوي ومروان الشحري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202415111848262408505

بيلينجهام: أشعر بالخيبة.. ومن الصعب نسيان ما حدث

720241582440569592354

رفع كأسه الـ45.. ميسي يتابع تحطيم الأرقام القياسية في ليلة التتويج بكوبا أمريكا

720241575833717345441

منتخب الأرجنتين بطلا لـ كوبا أمريكا بطعنة لاوتارو

72024148249153484822

ابو ليلى حارسا للحسين اربد

72024149252448667433

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

720241382247293938745

مونديال 2026 يحسم مستقبل رونالدو مع النصر

أخبار متعلقة
6202423112417839946296

الحسين اربد يستضيف السلط بكأس الأردن