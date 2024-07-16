السلط يضم حارس الفيصلي

الوكيل الاخباري-

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أعلن نادي السلط ، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس محمد العمواسي، لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال المرحلة المقبلة.وجاء اختيار العمواسي بناء على توصية المدير الفني ديان صالح ومدرب الحراس فادي الشناق لعلمهما الكبير بالمستوى الذي قدمه الحارس في الموسم الماضي.ويعتبر انتقال العمواسي من أهم الصفقات التي أنجزها السلط، خاصة مع انتهاء عقود حراس مرماه وانتقال أبرزهم قتيبة دعسان إلى الجزيرة الصاعد حديثا إلى مصاف أندية المحترفين.وقدم العمواسي مستوى متميزا في الموسم الماضي، مع فريقه السابق الفيصلي ما أهله للتواجد مع منتخب الأردن خلال الفترة السابقة.ويعد العمواسي ثامن لاعب يتعاقد معه السلط استعدادا للموسم الجديد في الأردن الذي ينطلق بداية الشهر المقبل، بعد محمود جمال وحمد البلاونة ومحمد حسين وخالد الردايدة وعبد الرحمن مرعي وأحمد العيساوي ومروان الشحري.