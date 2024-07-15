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الإثنين، 15-07-2024 12:08 م

رفع كأسه الـ45.. ميسي يتابع تحطيم الأرقام القياسية في ليلة التتويج بكوبا أمريكا

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الوكيل الاخباري- لم تتوقف إنجازات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وواصل تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته، حيث كان على موعد مع إنجاز جديد في كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024".اضافة اعلان


وفازت الأرجنتين حاملة اللقب بلقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم للمرة الـ16 في تاريخها مسجلة رقما قياسيا، إثر انتصارها على كولومبيا 1-0 بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 من زمن المباراة.
ورفع قائد منتخب الأرجنتين البالغ 37 عاما، الكأس الـ 45 في مسيرته وهو رقم قياسي بين لاعبي كرة القدم الأكثر شهرة في تاريخ العالم.

بالنسبة لميسي، كان لقب هذه البطولة في كوبا أمريكا هو الثاني في مسيرته. 

وبات هذا هو النهائي الخامس لكوبا أمريكا الذي يخوضه ميسي في مشواره الكروي، لينفرد بالرقم القياسي، بوصفه أكثر اللاعبين خوضا للمباريات النهائية في تاريخ المسابقة الدولية الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، بعدما كان يتقاسمه مع مواطنه المعتزل خافيير ماسكيرانو، الذي شارك في 4 نهائيات.
وشارك ميسي في المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و2021 و2024 بالبطولة.

كما بات ميسي في النسخة الحالية لكوبا أمريكا، أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ المسابقة، برصيد 39 مباراة، كما بات ثاني لاعب يهز الشباك في 6 نسخ مختلفة بالبطولة.

وأحرز ميسي هدفا خلال فوز الأرجنتين 2- 0 على كندا بالدور نصف النهائي للبطولة، ليكرر إنجاز البرازيلي الراحل زيزينيو، الذي تمكن من التسجيل في 6 نسخ للبطولة، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 1916 .

 




 

 


 

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