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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-07-2024 03:57 م

⁧‫ريال مدريد‬⁩ يُعلن تمديد عقد مودريتش

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الوكيل الاخباري- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد مودريتش لمدة موسم إضافي ليستمر داخل المرينجي حتي يونيو 2025 بعد أن كاد قريبًا بخطوة من الرحيل عن قلعة «سانتياجو برنابيو».

وقرر المرينجي تجديد عقد مودريتش من أجل الإستفادة من خبراته الكبيرة في منطقة خط الوسط خاصة بعد قرار زميله توني كروس بالإعتزال بعد المشاركة مع ألمانيا في يورو 2024.

وكشفت تقارير صحفية، إسبانية أن مودريتش لم يفكر في إعتزال كرة القدم مثلما قرر توني كروس، لكن يسعى للاستمرار في الملاعب لما بعد نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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وفاز اللاعب المخضرم (38 عاماً) الحاصل على الكرة الذهبية بلقب دوري أبطال أوروبا السادس له، إضافة إلى لقب الدوري الإسباني الرابع مع ريال مدريد الموسم الماضي.

 




 

 


 

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