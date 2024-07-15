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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 15-07-2024 12:13 م

بيلينجهام: أشعر بالخيبة.. ومن الصعب نسيان ما حدث

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الوكيل الاخباري- لم يخف جود بيلينجهام نجم المنتخب الإنجليزي، خيبته بخسارة لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، مساء أمس الأحد، بالهزيمة بنتيجة (2-1) ضد إسبانيا.

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وقال بيلينجهام، عقب المباراة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنها لحظة صعبة جدا، لكن لدينا الكثير من الإنجازات بالوصول إلى النهائي، وعلينا أن نستفيد من هذه التجربة".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأداء كان سيئا جدا. كرة القدم الدولية صعبة حقا، أصعب من اللعب للأندية، وفي النهاية هي أساليب لعب مختلفة. أشعر بالخيبة لأننا كنا قريبين جدا من الفوز باللقب، لكن قدمنا أقصى ما لدينا".

وختم: "من الصعب نسيان المباراة، ويجب أن يمر بعض الوقت لنحلل لماذا خسرنا. نحن فريق شاب وسنحظى بالمزيد من الفرص في المستقبل".


 




 

 


 

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