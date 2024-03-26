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الثلاثاء، 26-03-2024 03:12 م

آرسنال يؤرق برشلونة في الميركاتو

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الوكيل الإخباري - انضم آرسنال إلى سباق التعاقد مع إحدى الصفقات التي يخطط برشلونة للتوقيع معها بشكل نهائي في الصيف المقبل.

ويلعب البرتغالي جواو كانسيلو مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من مانشستر سيتي.

وقد يواجه البارسا قيودا مالية في تحويل إعارة كانسيلو إلى شراء نهائي، إذا أصر السيتي على طلب سعر مرتفع للصفقة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كانسيلو يعد الصفقة صاحبة أكبر تأثير في برشلونة منذ الصيف الماضي، لذا يريد البارسا الاحتفاظ به نهائيا.

وأشارت إلى أن العلاقة المتوترة بين كانسيلو ومدربه السابق بيب جوارديولا تصعب من احتمالية عودة اللاعب إلى مانشستر سيتي مجددا.

وكشفت أن آرسنال يخطط لمزاحمة برشلونة بقوة على صفقة كانسيلو في الصيف، بناء على طلب مدربه الإسباني ميكيل أرتيتيا الذي لديه إعجاب كبير بالظهير البرتغالي.

وسيمثل كانسيلو حلا لأكثر من مشكلة في آرسنال، لأنه يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

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