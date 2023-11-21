آرسنال يتجاهل رغبة نجم مرموق

الوكيل الإخباري - ما زال مستقبل لاعب خط وسط آرسنال غير واضح، بعد أن أكد وكيل أعماله أن محادثات العقد في "طريق مسدود" حاليا.



ووقع آرسنال مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو (31 عامًا)، في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني من منافسه اللندني تشيلسي، على عقد يمتد لـ18 شهرا، وشارك في 30 مباراة مع فريق ميكيل أرتيتا.



ومع ذلك، فإن العقد القصير يعني أنه من المقرر أن يصبح جورجينيو لاعبا حرا في نهاية الموسم.



وكشف وكيل الأعمال جواو سانتوس الآن، أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتمديد إقامة اللاعب الإيطالي في آرسنال، على الرغم من حرص أفضل لاعب في أوروبا 2021 على البقاء.



وفي حديثه إلى موقع "توتو ميركاتو ويب"، قال سانتوس: "كل شيء في طريق مسدود، سنفكر في الأمر بعد فبراير/شباط، ومع ذلك، تظل الأولوية لآرسنال".



وبدأ جورجينيو 4 مباريات فقط، من أصل 12 لآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

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