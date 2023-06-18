الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تقرر تعديل موعد صلاة عيد الأضحى إلى الساعة السابعة صباحاً

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأحد، 18-06-2023 12:43 م

آرسنال يخشى مفاجآت السيتي في صفقة كبرى

6202318112353646437765 (1)


الوكيل الإخباري - يسعى آرسنال لتدعيم وسط ملعبه بصفقة كبرى، بعد عودة الفريق لدوري أبطال أوروبا، واقتراب رحيل لاعبه السويسري جرانيت تشاكا.

ووفقا لذلك يستعد "الجانرز" لتقديم عرض جديد، لضم الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، نجم وسط وست هام يونايتد.
 
وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن آرسنال بصدد تقديم عرض جديد، بعد رفض عرضه الأول، الذي بلغت قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.
 
وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "صفقة ديكلان رايس تدخل في أيامها الحاسمة".
 
وأضاف: "يريد آرسنال أن يكون سريعًا لتجنب المفاجآت، وسيقدم عرضا جديدا، بعد رفض وست هام عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني".
 
وأكد في الوقت نفسه: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية للاعب".
 
وختم: "طلب مانشستر سيتي معرفة شروط وست هام، قبل يومين، في انتظار قرار إلكاي جوندوجان بشأن عرض التجديد".
 
الجدير بالذكر أن اسم رايس ارتبط أيضا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونخ.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202318105338951470021

مودريتش على موعد مع قرار مصيري

620231895822857726859

ما سر ارتداء منتخب البرازيل للزي الأسود للمرة الأولى في تاريخه ضد غينيا؟

620231811746414510896

رئيس رابطة الليجا: تمنيت عودة ميسي.. ولكن!

6202318112821165036332

شاهد.. رد فعل رونالدو بعد أن اقتحم مشجع الملعب وحمله عاليا

6202318114137566979461

المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ معسكره التدريبي في ليتوانيا

6202317115430101454862

مودريتش يحسم موقفه من عرض الهلال السعودي الضخم

أخبار متعلقة
6202313104058370516572

سيجار غوارديولا يتصدر احتفالات السيتي في قلب مانشستر

5202325154840212011381

يوفنتوس على أعتاب خسائر مالية ضخمة

5202321144958933116692 (1)

ميلان يجهز 30 مليونا لضم لاعب ريال مدريد

5202321121954908539523 (1)

تحول مثير في مستقبل دي يونج مع برشلونة

520232110470954607150

الحجاج ينضم لعضوية مجلس إدارة الفيصلي

5202321103533362737905

حلم الثلاثية يلمع في سماء السيتي بعد حسم البريميرليج