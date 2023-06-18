آرسنال يخشى مفاجآت السيتي في صفقة كبرى

الوكيل الإخباري - يسعى آرسنال لتدعيم وسط ملعبه بصفقة كبرى، بعد عودة الفريق لدوري أبطال أوروبا، واقتراب رحيل لاعبه السويسري جرانيت تشاكا.



ووفقا لذلك يستعد "الجانرز" لتقديم عرض جديد، لضم الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، نجم وسط وست هام يونايتد.



وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن آرسنال بصدد تقديم عرض جديد، بعد رفض عرضه الأول، الذي بلغت قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.



وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "صفقة ديكلان رايس تدخل في أيامها الحاسمة".



وأضاف: "يريد آرسنال أن يكون سريعًا لتجنب المفاجآت، وسيقدم عرضا جديدا، بعد رفض وست هام عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني".



وأكد في الوقت نفسه: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية للاعب".



وختم: "طلب مانشستر سيتي معرفة شروط وست هام، قبل يومين، في انتظار قرار إلكاي جوندوجان بشأن عرض التجديد".



الجدير بالذكر أن اسم رايس ارتبط أيضا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونخ.

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