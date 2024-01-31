آرسنال يهرب من كمين نوتنجهام بفوز ثمين

الوكيل الإخباري - عاد آرسنال إلى دياره بفوز ثمين على مضيفه نوتنجهام فورست (2-1) مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل الهدفين كل من جابرييل جيسوس (65) وبوكايو ساكا (72)، فيما أحرز تايوو أوونيي هدف الفريق المضيف (89).



وارتقى آرسنال للمركز الثاني مؤقتا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين وراء ليفربول، و3 نقاط أمام مانشستر سيتي الثالث الذي له أيضا مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.



وأحبط نوتنجهام في بداية المباراة الفريق الضيف، الذي عانى لإيجاد ثغرات أمام دفاع محكم داخل منطقة الجزاء.



وجاءت أول فرصة في اللقاء بالدقيقة 11، عندما وصلت تمريرة بوكايو ساكا إلى مارتن أوديجارد، الذي وجّه تسديدة أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى المرمى.



وكاد آرسنال يفتتح التسجيل في الدقيقة 14، عندما مرر القائد أوديجارد، كرة بينية إلى إميل سميث رو، الذي مرر أمام المرمى، لترتطم بمدافع وتمر فوق المرمى بقليل.



واستمر آرسنال في السيطرة على المجريات، لكنه وجد فرصة إيصال الكرة داخل منطقة الجزاء شبه مستحيلة، مع اعتماد الفريق المضيف على دفاع مكون من خطين منظمين.



وتقدم جيسوس بالكرة، قبل أن يمرر إلى سميث رو، الذي أطلق تسديدة متسرعة استقرت في المدرجات بالدقيقة 30، ومرة أخرى مرر ساكا إلى أوديجارد الذي أوقف دومينيجوس تسديدته من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39.



وعلى عكس مجريات اللقاء كاد نوتنجهام فورست يباغت ضيفه، عندما قطع دانيلو الكرة من بعد منتصف اللعب، ليتقدم بها ويطلق تسديدة علت المرمى في الدقيقة 43.



وسنحت لآرسنال فرصة خطيرة في الدقيقة 44، عندما حاول الدفاع قطع تمريرة أوديجارد داخل منطقة الجزاء، ليغمزها سميث رو ناحية ساكا، الذي سددها مباشرة، لترتد من موريلو لاعب نوتنجهام إلى ركنية.



وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، رفع أوديجارد الكرة نحو القائم البعيد، ليتابعها جيسوس برأسية أبعدها الحارس مات تيرنر فوق المرمى.



وأنقذ تيرنر مرماه من هدف محقق في الدقيقة 52، عندما أبعد عرضية ساكا المرتدة من الدفاع، وكاد آرسنال يفتتح التسجيل في الدقيقة 57، عندما مرر أوديجارد إلى جيسوس الذي واجه الحارس وسدد في القائم.



ومن لقطة فنية أسقط من خلالها الكرة فوق مدافع، سدد جيسوس الكرة نحو المدرجات في الدقيقة 60، قبل أن يتمكن المهاجم البرازيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 65، عندما مر من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد الكرة من زاوية شبه ميتة، لتمر بين قدمي الحارس وتدخل المرمى.



وسرعان ما أضاف آرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 72، عندما شق جيسوس طريقه في الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى ساكا الذي سدد الكرة أرضية بعيدا عن متناول الحارس.



ومرت تسديدة بديل آرسنال لياندرو تروسارد فوق المرمى بالدقيقة 81، وتمكن نوتنجهام من تقليص النتيجة في الدقيقة 89، عندما تخلص البديل أوونيي من مدافع آرسنال ويليام صاليبا، قبل أن يسدد في الشباك.

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