آل الشيخ يزف بشرى سارة لجماهير الهلال

الوكيل الإخباري - زف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بشرى لجماهير الهلال، اليوم الإثنين، تتعلق بملعب الفريق الجديد " المملكة أرينا".



وكانت شركة نادي الهلال قد أنهت قبل شهرين إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه؛ ليكون بموجبها "بوليفارد هول" ملعبا رسميًا للزعيم، تحت مسمى المملكة أرينا.



وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على منصة (X): "يوم بيوم العمل على مدار الساعة.. لأول مرة في العالم أحدث تقنية لمحاكاة طيف الشمس.. ومزودة بأجهزة ذكاء اصطناعي".



وتابع: "وعلى فكرة بشارة لجمهور الهلال بعد الموسم بنرفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 ألف تقريباً إن شاء الله.. والمهندسون يقولون إنهم يحتاجون شهرا لذلك".



ويتسع "المملكة أرينا" حاليا لحوالي 25 ألف متفرج، ويحتوي على العديد من التقنيات العالمية، ومن المقرر أن يفتتح الهلال ملعبه نهاية الشهر الجاري أمام إنتر ميامي، ضمن بطولة كأس موسم الرياض .

اضافة اعلان

ملاعب