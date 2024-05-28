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الثلاثاء، 28-05-2024 03:31 م

آل الشيخ يوضح حقيقة استضافة السوبر الإفريقي

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الوكيل الإخباري - كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أمس الاثنين حقيقة تقدم بلاده بطلب استضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المصريين.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الإفريقي، ولا نية لنا لذلك".

ومن المقرر إقامة المباراة، بشكل مبدئي، في الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل، بين قطبي الكرة المصرية.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بالفوز (1-0) في مجموع المباراتين، بينما توج الزمالك بالكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، متغلبا عليه بفارق الهدف المسجل خارج الأرض، بعد التعادل (2-2) في مجمل الذهاب والإياب.

وكان "المارد الأحمر" تفوق على الزمالك، في آخر مواجهة إفريقية جمعت بينهما، والتي أتت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020، وحسمها الأهلي لصالحه (2-1) في الوقت القاتل.

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