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الأربعاء، 04-01-2023 12:49 م

آل معمر: من الطبيعي أن يكون رونالدو اللاعب الأعلى راتبا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم، مسلي آل معمر، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون اللاعب الأعلى راتبا.

وقال مسلي آل معمر أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم رونالدو،: "هذه ليست صفقة لاعب أتى لكي يفوز في مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك، وهي نقل تجربة ونقل إبداع وإلهام".

وأضاف آل معمر: "الصفقة نتيجة العمل الجاد، والخطط التي تمت من أعوام في تطوير الرياضة السعودية، ووجود لاعب بهذا الحجم يدل على أن هناك رؤية واضحة لنقل الرياضة السعودية من مرحلة إلى مراحل أفضل".

وتابع رئيس النصر: "الاتفاقية مع رونالدو لا تقتصر على كرة القدم، وسيكون النجم البرتغالي داعما لأكاديميات النادي، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن برامج مرتبطة بهذه الصفقة".

ورفض مسلي آل معمر الكشف عن قيمة صفقة التعاقد مع أسطورة الكرة البرتغالية، واصفا كل ما أثير في وسائل الإعلام بأنه اجتهادات لا أساس لها من الصحة، وأردف: "رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون اللاعب الأعلى راتبا".

وكاشف رئيس النصر أن النجم البرتغالي طلب معاملته نفس زملائه من ناحية المكافآت: " :كريستيانو طلب معاملته مثل كل لاعب آخر في النصر في المكافآت والحوافز.."، واصفا ذلك بغير المستغرب من لاعب كبير وقدوة لكثير من اللاعبين في العالم.

وعن تمويل الصفقة، أوضح رئيس النصر: "وجود نجم بحجم رونالدو ونادي بشعبية النصر كاف باستقطاب رعاة، وهناك رعاة تجاريين للصفقة سيتم الإعلان عنهم مستقبلا..".

وأتم مسلي آل معمر: "الصفقة سيكون لها عوائد تعود إيجاباً على نادي النصر والدوري السعودي..".

ومن جانبه قال الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق النصر: "سعيد جدا بهذه الصفقة.. كريستيانو من أفضل اللاعبين في العالم ومن الرائع أن يكون لاعبا في فريقي.. لا يوجد لدي ما أعلمه لكريستيانو وسنتشارك الخبرة معه.."
وأتم رودي غارسيا: هدفنا أن يكون كريستيانو سعيدا بيننا في نادي النصر..".

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