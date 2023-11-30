آيندهوفن يقلب الطاولة على إشبيلية

الوكيل الإخباري - قلب آيندهوفن الهولندي، تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه إشبيلية الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ورفع آيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف آرسنال المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق مع لانس الفرنسي صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.



وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.



وسجل إشبيلية، هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق راموس، قبل أن يضيف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 47.



ونجح آيندهوفن في العودة للمباراة بعدما سجل له إسماعيل صيباري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.



وسجل نيامنيا جوديلي لاعب إشبيلية، هدف التعادل للفريق الهولندي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.



وفي الدقيقة (90+2)، أحرز ريكاردو بيبي، الهدف الثالث للفريق الهولندي.

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