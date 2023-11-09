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الخميس، 09-11-2023 03:44 م

أبرزها الكلاسيكو.. 5 أسباب وراء كبوة ليفاندوفسكي

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الوكيل الإخباري - يمر روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، بكبوة فنية، بسبب صيامه عن التهديف لفترة طويلة.

عجز ليفاندوفسكي عن التهديف في 6 مباريات متتالية، وهو أمر لم يحدث له سواء مع بايرن ميونخ أو في موسمه الأول مع البارسا.

وهز النجم البولندي الشباك لآخر مرة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا تبرز فيه أسباب هذه الكبوة التهديفية، وأولها غياب ليفاندوفسكي عن 3 مباريات بسبب الإصابة.

أضافت أيضا أن النجم البولندي، يبدو أنه لم يسترد لياقته البدنية بعد التعافي من الإصابة.

أشارت إلى أن السبب الثالث، يظهر أن ليفاندوفسكي يبدو بحالة مزاجية غير جيدة، لرغبته في المشاركة أساسيا بمباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد.

لفتت "سبورت" أيضا إلى أن مستوى برشلونة تراجع كثيرا في المباريات الثلاث الأخيرة أمام ريال مدريد وسوسيداد، وشاختار دونتسيك، حيث عجز الفريق الكتالوني عن خلق عدد كبير من الفرص التهديفية.

وختمت تقريرها بالإشارة للسبب الخامس، وهو أن البارسا لم يتراجع على مستوى معدل الفرص فقط، بل فقد أيضا إحدى مميزاته، وهي معدل الاستحواذ على الكرة، ونسبة التمريرات الصحيحة خلال آخر 3 مواجهات.

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