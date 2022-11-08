أبرزها برشلونة.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 8-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف الوكيل الإخباري - ملاعب العالم، على رأسها مواجهة أوساسونا ضد برشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهات قوية في بطولة الدوري الألماني أبرزها فولسفبورج المحترف بين صفوف النجم المصري عمر موموش أمام دورتموند.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





إلتشي X جيرونا– الساعة 9 مساءا على قناة beIN Sports Connect



أتلتيك بيلباو X بلد الوليد – الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports Connect



أوساسونا Xبرشلونة – الساعة 11:30 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





سبيزيا Xأودينيزي – الساعة 8:30 مساءا على قناة AD SPORTS Premium 2



نابولي Xإمبولي– الساعة 8:30 مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1



كريمونيزي Xميلان – الساعة 10:45 مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورجX بوروسيا دورتموند – الساعة 8:30 مساء



بايرن ميونخXفيردر بريمن – الساعة 10:30 مساءا



شتوتجارتX هيرتا برلين– الساعة 10:30 مساءا



بوخومX بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 10:30 مساءا

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