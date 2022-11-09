أبرزها تشيلسي ضد مانشستر سيتي.. موعد مباريات اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 9-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال مع برايتون وليفربول ضد ديربي كاونتي في كأس الرابطة الإنجليزية ،بالإضافة إلى العديد من المواجهات في الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ألميريا ×خيتافي- الساعة 9 مساء



إشبيلية× ريال سوسيداد - الساعة 9 مساء



إسبانيول× فياريال- الساعة 10 مساء



ريال ماريوكا× أتليتكو مدريد- الساعة 11:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساسولو ×روما- الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



ليتشي ×أتلاتنا- الساعة 8:30 مساء



فيورنتينا× ساليرنيتانا- الساعة 10:45 مساء



تورينو× سامبدوريا- الساعة 10:45 مساء



انتر ميلان× بولونيا- الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني



كولن × باير ليفركوزن- الساعة 8:30 مساء



لايبزيج× فرايبورج- الساعة 10:30 مساء



يونيون برلين × أوجسبورج- الساعة 10:30 مساء



آينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم - الساعة 10:30 مساء



شالكه 04 × ماينز 05- الساعة 10:30 مساء



مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة



أرسنال× برايتون- الساعة 10:45 مساء



ساوثهامتون× شيفيلد وينزداي- الساعة 10:45 مساء



وست هام يونايتد× بلاكبيرن روفرز- الساعة 10:45 مساء



نوتينجهام فورست× توتنهام- الساعة 10:45 مساء



نيوكاسل يونايتد× كريستال بالاس- الساعة 10:45 مساء



وولفرهامبتون× ليدز يونايتد- الساعة 10:45 مساء



ليفربول × ديربي كاونتي- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مانشستر سيتي ×تشيلسي- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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