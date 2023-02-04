السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تنظّم حملة للتبرع بالدم لطفل مصاب بسرطان الدم

الامن العام : وفاة فتاة بحادث دهس مروع على طريق الزرقاء - المفرق

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

2.2 مليون طالب يتوجهون إلى مدارسهم غدا

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص

الاطباء البيطريين يحملون الزراعة مسؤولية الحمى القلاعية - بيان

السبت، 04-02-2023 04:02 م

أبرزهم أوناحي.. كم صفقة عربية شتوية في الدوري الفرنسي؟

220234144455745002521


الوكيل الإخباري - انتهى موسم الانتقالات الشتوية في الدوري الفرنسي بمسلسل مثير، بطله المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.

وكان زياش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

لكن الصفقة فشلت رغم تواجد اللاعب في مقر باريس واجتيازه الفحوصات الطبية، وتوقيعه على العقود، بسبب تأخر البلوز في إرسال الأوراق الرسمية 3 مرات.

وتعطل وصول زياش إلى أجواء الدوري الفرنسي، لكن هناك نجم مغربي آخر لفت الأنظار إليه بقوة، وهو عز الدين أوناحي لاعب وسط آنجيه الذي انتقل إلى مارسيليا مقابل 8 ملايين يورو.

وتألق أوناحي في ظهوره الأول مع مارسيليا، وسجل هدفا رائعا، تغنى به زملاؤه، ومدربهم إيجور تودور، بعد الفوز بثنائية أمام نانت على ملعب فيلودروم.

وكان أوناحي الصفقة العربية الأبرز في شتاء فرنسا، وبخلافه هناك 10 لاعبين عرب آخرين، بدأوا مغامرة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بواقع 5 مغاربة ومثلهم من الجزائر.


ولم يرحل أوناحي بمفرده من صفوف آنجيه متذيل الدوري الفرنسي، بل لحقه أيضًا مواطنه سفيان بوفال، الذي انضم للريان القطري.

أما مارسيليا استغنى عن ثنائي مغربي، بانتقال أسامة ترجلين إلى لوهافر في صفقة انتقال حر، وإعارة سالم بن صغير إلى فالنسيان حتى نهاية الموسم.

كما تعاقد نادي رين مع المغربي حامل الجنسية البلجيكية، إبراهيم صلاح، قادما من جينت البلجيكي مقابل 3 ملايين يورو، أما تروا استعاد لاعبه المغربي نسيم شاذلي من لوميل البلجيكي، ليعيره مجددا إلى لوهافر.

وشهد الميركاتو الشتوي في فرنسا، نشاطا كبيرا لثلاثة نجوم بالمنتخب الجزائري، حيث انتقل أندي ديلور من نيس إلى نانت على سبيل الإعارة، ورحل إسلام سليماني من بريست إلى أندرلخت.

وبعد 6 أشهر بلا فريق بعد انتهاء عقده مع نابولي، انضم فوزي غلام إلى صفوف نادي آنجيه في صفقة انتقال حر.

وفي صفقات جزائرية أخرى أقل بريقا، انتقل أكيم زيدادكا من ليل إلى أوكسير على سبيل الإعارة، بينما استعاد مونبلييه، الشاب يانيس جيرموش بعد انتهاء إعارته إلى شاتورو.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023416356566699389

3 اندية اردنية تحسم هوية الجهاز الفني

220234145720294763232

نوير يفتح النار على إدارة بايرن ميونيخ

220234151038351246926

خطوة جديدة في طريق تجديد عقد ميسي

220234155719785316155

قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وسياتل

22023412325589482969

قناة عراقية تعلن بث مباريات مونديال الأندية مجاناً

22023413178990414631

محمد صلاح يقود ليفربول أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

أخبار متعلقة
120232310313102380101

أندية البريميرليج تطارد زياش

12023995359716236626 (1)

الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟

120239103737241529061

لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

12023994445521639575

إعلان حول البلد المضيف لبطولة كأس الخليج 26

12023992155840624157 (1)

أشرف حكيمي ومبابي يزوران مراكش

12023991425265606390

آل الشيخ يفجر مفاجأة.. لأول مرة يطرح مزادا على تذكرة وحيدة بمميزات مذهلة (فيديو)