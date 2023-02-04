أبرزهم أوناحي.. كم صفقة عربية شتوية في الدوري الفرنسي؟

الوكيل الإخباري - انتهى موسم الانتقالات الشتوية في الدوري الفرنسي بمسلسل مثير، بطله المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.



وكان زياش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



لكن الصفقة فشلت رغم تواجد اللاعب في مقر باريس واجتيازه الفحوصات الطبية، وتوقيعه على العقود، بسبب تأخر البلوز في إرسال الأوراق الرسمية 3 مرات.



وتعطل وصول زياش إلى أجواء الدوري الفرنسي، لكن هناك نجم مغربي آخر لفت الأنظار إليه بقوة، وهو عز الدين أوناحي لاعب وسط آنجيه الذي انتقل إلى مارسيليا مقابل 8 ملايين يورو.



وتألق أوناحي في ظهوره الأول مع مارسيليا، وسجل هدفا رائعا، تغنى به زملاؤه، ومدربهم إيجور تودور، بعد الفوز بثنائية أمام نانت على ملعب فيلودروم.



وكان أوناحي الصفقة العربية الأبرز في شتاء فرنسا، وبخلافه هناك 10 لاعبين عرب آخرين، بدأوا مغامرة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بواقع 5 مغاربة ومثلهم من الجزائر.





ولم يرحل أوناحي بمفرده من صفوف آنجيه متذيل الدوري الفرنسي، بل لحقه أيضًا مواطنه سفيان بوفال، الذي انضم للريان القطري.



أما مارسيليا استغنى عن ثنائي مغربي، بانتقال أسامة ترجلين إلى لوهافر في صفقة انتقال حر، وإعارة سالم بن صغير إلى فالنسيان حتى نهاية الموسم.



كما تعاقد نادي رين مع المغربي حامل الجنسية البلجيكية، إبراهيم صلاح، قادما من جينت البلجيكي مقابل 3 ملايين يورو، أما تروا استعاد لاعبه المغربي نسيم شاذلي من لوميل البلجيكي، ليعيره مجددا إلى لوهافر.



وشهد الميركاتو الشتوي في فرنسا، نشاطا كبيرا لثلاثة نجوم بالمنتخب الجزائري، حيث انتقل أندي ديلور من نيس إلى نانت على سبيل الإعارة، ورحل إسلام سليماني من بريست إلى أندرلخت.



وبعد 6 أشهر بلا فريق بعد انتهاء عقده مع نابولي، انضم فوزي غلام إلى صفوف نادي آنجيه في صفقة انتقال حر.



وفي صفقات جزائرية أخرى أقل بريقا، انتقل أكيم زيدادكا من ليل إلى أوكسير على سبيل الإعارة، بينما استعاد مونبلييه، الشاب يانيس جيرموش بعد انتهاء إعارته إلى شاتورو.

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