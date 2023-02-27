أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الاثنين 27 - 2 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها فياريال ضد خيتافي في الدوري الإسباني، فضلا عن لاتسيو وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X خيتافي - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X فيورنتينا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة X إستوريل برايا – الساعة 10 مساء
فيتوريا جيماريش X سبورتنج براجا – الساعة 12:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلة X أسوان – الساعة4 عصرا على قناة 1 on time sport
طلائع الجيش X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة
جامبيا X بنين – الساعة 8 مساء
تونس X زامبيا – الساعة8 مساء
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