الإثنين 27-02-2023
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الإثنين، 27-02-2023 02:50 م

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين

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الوكيل الإخباري -  تقام في ملاعب العالم اليوم الاثنين 27 - 2 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها فياريال ضد خيتافي في الدوري الإسباني، فضلا عن لاتسيو وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال  X خيتافي  - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1     

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
هيلاس فيرونا X فيورنتينا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو  X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1               
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة  X  إستوريل برايا – الساعة 10 مساء  

فيتوريا جيماريش  X  سبورتنج براجا – الساعة 12:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
غزل المحلة X أسوان – الساعة4 عصرا على قناة 1 on time sport                   

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طلائع الجيش X  الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة


جامبيا   X بنين – الساعة 8 مساء                    

تونس X  زامبيا – الساعة8 مساء

 

ملاعب

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