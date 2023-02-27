أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الاثنين 27 - 2 - 2023 عدد من المباريات المهمة، يتصدرها فياريال ضد خيتافي في الدوري الإسباني، فضلا عن لاتسيو وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X خيتافي - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا X فيورنتينا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



لاتسيو X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة X إستوريل برايا – الساعة 10 مساء



فيتوريا جيماريش X سبورتنج براجا – الساعة 12:15 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X أسوان – الساعة4 عصرا على قناة 1 on time sport

اضافة اعلان



طلائع الجيش X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport



مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة





جامبيا X بنين – الساعة 8 مساء



تونس X زامبيا – الساعة8 مساء

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة