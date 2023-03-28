أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 28 -3 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 وتصفيات أمم أفريقيا 2024 .



وتاليا مواعيد المباريات:



التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا

جورجيا X النرويج – الساعة 7 مساء

رومانيا X روسيا البيضاء – الساعة 10:45 مساء

كوسوفو X أندورا – الساعة 10:45 مساء

إسكتلندا X إسبانيا – الساعة 10:45 مساء

تركيا X كرواتيا – الساعة 10:45 مساء

ويلز X لاتفيا – الساعة 10:45 مساء



تصفيات كأس أمم أفريقيا

مالاوي X مصر – الساعة 4 عصرا

بوتسوانا X غينيا الإستوائية – الساعة 4 عصرا

ناميبيا X الكاميرون – الساعة 4 عصرا

إسواتيني X الرأس الأخضر – الساعة 4عصرا

موزمبيق X السنغال – الساعة 7 مساء

ليبيريا X جنوب إفريقيا – الساعة 7 مساء

تنزانيا X أوغندا – الساعة 7 مساء

جامبيا X مالي – الساعة 7 مساء

جزر القمر X كوت ديفوار – الساعة 10 مساء

توجو X بوركينا فاسو – الساعة 10 مساء

ليبيا X تونس – الساعة 11 مساء



مباريات دولية ودية

ألمانيا X بلجيكا – الساعة 10:45 مساء

الأرجنتين X كوراساو – الساعة 11 مساء

السعودية X بوليفيا – الساعة 11 مساء

المغرب X بيرو – الساعة 11.30 مساء

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