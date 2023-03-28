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الثلاثاء، 28-03-2023 02:12 م

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 28 -3 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 وتصفيات أمم أفريقيا 2024 .

وتاليا مواعيد المباريات:

التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا
جورجيا X النرويج – الساعة 7 مساء
رومانيا X روسيا البيضاء – الساعة 10:45 مساء
كوسوفو X أندورا – الساعة 10:45 مساء
إسكتلندا X إسبانيا – الساعة 10:45 مساء
تركيا X كرواتيا – الساعة 10:45 مساء
ويلز X لاتفيا – الساعة 10:45 مساء

تصفيات كأس أمم أفريقيا
مالاوي X مصر – الساعة 4 عصرا
بوتسوانا X غينيا الإستوائية – الساعة 4 عصرا
ناميبيا X الكاميرون – الساعة 4 عصرا     
إسواتيني X الرأس الأخضر – الساعة 4عصرا   
موزمبيق X السنغال – الساعة 7 مساء      
ليبيريا X جنوب إفريقيا – الساعة 7 مساء          
تنزانيا X أوغندا – الساعة 7 مساء    
جامبيا X مالي – الساعة 7 مساء     
جزر القمر X كوت ديفوار – الساعة 10 مساء      
توجو X بوركينا فاسو – الساعة 10 مساء  
ليبيا X تونس – الساعة 11 مساء

مباريات دولية ودية  
ألمانيا X بلجيكا – الساعة 10:45 مساء  
الأرجنتين X كوراساو – الساعة 11 مساء  
السعودية X بوليفيا – الساعة 11 مساء  
المغرب X بيرو – الساعة 11.30 مساء  

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