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الأربعاء، 01-02-2023 03:16 م

أبرز صفقات اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية

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الوكيل الإخباري - انتهى اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية مع الساعات الأولى من، صباح يوم الأربعاء، بإبرام بضع صفقات وفشل البعض، وكانت الأندية الإنجليزية صاحبة الصفقات الأبرز والأغلى خاصة تشيلسي.

ونجح تشيلسي في حسم صفقة الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة قياسية للنادي وبريطانيا بلغت 106.8 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار).

ووقع فرنانديز الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين مع تشيلسي عقدا لمدة ثمانية مواسم ونصف الموسم في صفقة طويلة الأمد.

وتفوقت صفقة فرنانديز على ما دفعه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش مقابل مئة مليون إسترليني إلى أستون فيلا في 2021.

وتوج نجم بنفيكا السابق بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر 2022 وخاض كافة مباريات الأرجنتين نحو اللقب العالمي الثالث في تاريخها.

جورجينيو
وبالمثل كان تشيلسي صاحب أبرز صفقة بيع ولكن ليس من الناحية المالية بل من حيث مكانة اللاعب، إذ وافق على انتقال لاعبه الإيطالي جورجينيو إلى آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة التي ستستمر لمدة 18 شهرا، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت 12 مليون جنيه إسترليني (14.78 مليون دولار).
ويملك جورجينيو المولود في البرازيل خبرة كبيرة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وبطولة يورو 2020 مع إيطاليا، كما توج بلقب الدوري الأوروبي وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين لكأس رابطة الدوري خلال أكثر من 200 مباراة مع تشيلسي منذ انضمامه للنادي في يوليو/ تموز 2018 قادما من نابولي الإيطالي.

مارسيل سابيتزر
وقبل انتهاء فترة الانتقالات حسم مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر من بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك لتعويض غياب الدنماركي كريستيان إريكسن المصاب في الكاحل وسيغيب حتى مايو/آيار المقبل.

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وأصدر البايرن بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله انتقال سابيتزر إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى الـ30 من يونيو/ حزيران 2023.
في الوقت ذاته، أكد مان يونايتد في بيان آخر، تعاقده مع صاحب الـ28 عاما حتى نهاية الموسم.

جواو كانسيلو
استكمل جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إجراءات انتقاله لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع وجود بند بضم اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الجاري.

كيلور نافاس
وبعد موافقة باريس سان جيرمان على رحيله حسم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس نجم ريال مدريد السابق انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليحرس مرمى نوتنغهام فورست على سبيل الإعارة من النادي الباريسي.
ولا يشارك نافاس بشكل مستمر مع بطل فرنسا نظرا لأن الحارس الثاني بعد الإيطالي الشاب جيانلويغي دوناروما، ليبحث عن عرض للرحيل ويجد ضالته في البريميرليغ.

بورو
وفي صفقة متأخرة أيضا حسم توتنهام هوتسبير التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو بورو من سبورتنغ لشبونة، وذلك لتعويض رحيل الظهير الأيمن مات دورتي إلى أتلتيكو مدريد.

سفيان بوفال للريان
عربيا انتقل النجم المغربي الدولي سفيان بوفال من أنجيه الفرنسي إلى الريان القطري في صفقة لم يكشف فيها الريان عن تفاصيل مالية أو مدة التعاقد.
ولحق بوفال بمواطنه عز الدين أوناحي الذي رحل أيضا عن أنجيه، لكنه انتقل إلى أولمبيك مرسيليا المنافس على لقب الدوري الفرنسي.

إسلام سليماني
كما أعلن نادي أندرلخت البليجيكي، تعاقده مع النجم الجزائري إسلام سليماني، قادما من صفوف بريست الفرنسي.


وقال النادي البلجيكي في بيان عبر موقعه الرسمي: "إدارة أندرلخت، تعاقدت مع المهاجم إسلام سليماني البالغ (34 عاما)، قادما من نادي بريست الفرنسي، بعد أن وقع عقدا حتى نهاية الموسم".


ولعب سليماني لسبورتنغ لشبونة في البرتغال، وليستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، قبل أن يحط الرحال في الدوري التركي عبر بوابة فنربخشة، ثم في فرنسا لعب لأندية موناكو، وليون، وستاد بريست.

محمد مخلص
وفي الدوري الإسباني، أعلن نادي برشلونة، حصوله رسميًّا على خدمات لاعب الوسط محمد مخلص قادمًا من صفوف فريق أندورا الإسباني.


وفي بيان رسمي، أوضح برشلونة أنه تمكن من حسم صفقة محمد مخلص، صاحب الـ22 عامًا في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الشتوي.


ووفقًا لبيان برشلونة، فإن محمد مخلص سيوقع حتى الـ30 من يونيو 2023، حيث سيلعب مع الفريق على سبيل الإعارة، دون وجود خيار الشراء.

 

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