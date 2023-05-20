أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت الاردن

الوكيل الإخباري - تقام مجموعة من المباريات الأوروبية أبرزها يجمع نوتينغهام مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب صن داونز مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت العاصمة الأردنية عمان :



دوري أبطال أفريقيا (نصف النهائي):



16:00 ماميلودي صن داونز -- : -- الوداد





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الدوري الإنجليزي:



14:30 توتنهام هوتسبير -- : -- برينتفورد



17:00 بورنموث -- : -- مانشستر يونايتد



17:00 ليفربول -- : -- أستون فيلا



17:00 وولفرهامبتون -- : -- إيفرتون



19:30 نوتينغهام فورست -- : -- آرسنال



** الدوري الإسباني:



22:00 برشلونة -- : -- ريال سوسييداد







الدوري الإيطالي:



21:45 ميلان -- : -- سامبدوريا





الدوري الألماني:



16:30 هوفنهايم -- : -- يونيون برلين



19:30 بايرن ميونخ -- : -- لايبزيغ





** الدوري الفرنسي:



22:00 ليل -- : -- مارسيليا



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