أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 5 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، فضلا عن برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مانشستر سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



نوتينجهام فورست X برينتفورد – الساعة 6 مساء



وولفرهامبتون X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



إيفرتون X ليستر سيتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X قاديش – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD



بلد الوليد X إلتشي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



سيلتا فيجو X أوساسونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



برشلونة X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD







مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا X كريمونيزي – الساعة 5 عصرا



إمبولي X ساسولو – الساعة 5 عصرا



أتلانتا X نابولي – السابعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



ميلان X سبيزيا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا



ماينز 05 X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا



هوفنهايم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا



أوجسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا



هيرتا برلين X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 عصرا



فيردر بريمن X شالكه 04 – الساعة 8:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

اجاكسيو X ستراسبورج – الساعة 7 مساء



أنجيه X لانس – الساعة 11 مساء

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