أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأثنين 26 - 12 - 2022 العديد من المواجهات، على رأسها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وأستون فيلا في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، وأرسنال ووست هام.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X توتنهام – 3.30 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X فولهام – 6 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
إيفرتون X وولفرهامبتون – 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
ليستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون X برايتون – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
أستون فيلا X ليفربول – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
أرسنال X وست هام – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفتح X الشباب – 3.30 ظهرًا – SSC HD
الباطن X الرائد – 3.30 ظهرًا – SSC HD
الإتحاد X التعاون – 6 مساء – SSC HD
الفيحاء X الطائي – 6 مساء – SSC HD
النصر X الهلال – 8.30 مساء – SSC HD
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