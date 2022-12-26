الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 26-12-2022 01:57 م

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأثنين 26 - 12 - 2022 العديد من المواجهات، على رأسها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وأستون فيلا في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، وأرسنال ووست هام.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
برينتفورد X توتنهام – 3.30 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium        

كريستال بالاس X فولهام – 6 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

إيفرتون X وولفرهامبتون – 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

ليستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامبتون X برايتون – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

أستون فيلا X ليفربول – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

أرسنال X وست هام – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الفتح X الشباب – 3.30 ظهرًا – SSC HD

الباطن X الرائد – 3.30 ظهرًا – SSC HD

الإتحاد X التعاون – 6 مساء – SSC HD

الفيحاء X الطائي – 6 مساء – SSC HD

النصر X الهلال – 8.30 مساء – SSC HD

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