أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأثنين 26 - 12 - 2022 العديد من المواجهات، على رأسها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وأستون فيلا في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، وأرسنال ووست هام.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برينتفورد X توتنهام – 3.30 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium



كريستال بالاس X فولهام – 6 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



إيفرتون X وولفرهامبتون – 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



ليستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



ساوثهامبتون X برايتون – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



أستون فيلا X ليفربول – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



أرسنال X وست هام – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الفتح X الشباب – 3.30 ظهرًا – SSC HD



الباطن X الرائد – 3.30 ظهرًا – SSC HD



الإتحاد X التعاون – 6 مساء – SSC HD



الفيحاء X الطائي – 6 مساء – SSC HD



النصر X الهلال – 8.30 مساء – SSC HD

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