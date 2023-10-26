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الخميس، 26-10-2023 04:05 م

أبطال أوروبا.. التعادل يحسم لقاء سيلتك وأتلتيكو

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الوكيل الإخباري - فقد أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة، بتعادله إيجابياً خارج قواعده 2-2 أمام سيلتك الإسكتلندي، في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أنهى أصحاب الأرض الـ45 دقيقة الأولى بأفضلية التقدم 2-1، وجاء هدف الافتتاح بشكل مبكر للغاية بعد 4 دقائق عن طريق المهاجم الياباني كيوكو فوروهاشي، ولكن أدرك الفريق المدريدي التعادل في الدقيقة 25 بقدم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي دخل لتسديد ركلة جزاء تصدى لها الحارس جو هارت، لتعود مجدداً للدولي الفرنسي الذي لم يتردد في التسجيل هذه المرة.

ولم يهنأ أتلتيكو لم يهنأ بهذا التعادل سوى 3 دقائق، بعد أن وضع الجناح الهندوري لويس بالما سلتيك في المقدمة، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

وبعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عادت المباراة لنقطة الصفر بهدف تعادل أتلتيكو بتوقيع نجمه وهدافه ألفارو موراتا، الذي رفع محصلته هذا الموسم إلى 8 أهداف، بواقع 5 في "الليغا"، و3 في دوري الأبطال.


ووجد أتلتيكو نفسه في موقف صعب في الأمتار الأخيرة من المباراة، بعد طرد لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي باول في الدقيقة 82 ببطاقتين صفراوين، إلا أن الأمور مرت بسلام.

وحصد "الأتلتي" التعادل الثاني له في المجموعة في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد، ليتنازل عن صدارة المجموعة لفينورد الهولندي (6 نقاط).

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