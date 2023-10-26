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الخميس، 26-10-2023 03:57 م

أبطال أوروبا.. بورتو يسحق أنتويرب

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الوكيل الإخباري - شارك المهاجم إيفانيلسون كبديل، ليسجل ثلاثة أهداف، وليعدل بورتو تأخره بهدف ويتغلب على مضيفه رويال أنتويرب 4-1، ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

تقدم أنتويرب في الشوط الأول عندما سدد الحسن يوسف الكرة من حافة منطقة الجزاء، لكن بورتو أدرك التعادل بعد لحظات من بداية الشوط الثاني بتسديدة إيفانيلسون والتي غيرت اتجاهها.

وعاد بورتو للمقدمة عندما سدد ستيفن أوستاكيو الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى، قبل أن يكمل إيفانيلسون ثلاثيته بتسديدة مباشرة، محرزاً الهدف الثاني بعد كرة أرسلها بشكل رائع من فوق رأس الحارس.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد تسع نقاط، يليه بورتو برصيد ست نقاط. ويملك شاختار دونيتسك ثلاث نقاط، بينما لا يملك أنتويرب أي نقطة.

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