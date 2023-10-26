أبطال أوروبا.. لايبزيغ يهزم سرفينا زفيزدا بثلاثية

الوكيل الإخباري - فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي 3-1، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



بدأ أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق دافيد راوم، ثم أضاف تشافي سيمونز الهدف الثاني (ق59).



وسجل للفريق الصربي ماركو ستامنيك هدف تقليص الفارق (ق70).

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ويواصل السيتي تربعه على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، يليه لايبزيغ في المركز الثاني (6 نقاط)، ليقتربا من بلوغ دور ثمن النهائي، بينما يملك يانغ بويز وسرفينا زفيزدا نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

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