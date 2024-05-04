السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وفد قطري إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات

صورة- وفاة أحد أهم شعراء السعودية

هكذا بلغ سعر الليرة الذهبية في الاردن

اليوم الـ 211 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

رئيس جامعة شيكاغو: المخيم الاحتجاجي لا يمكن أن يستمر

تراجع زوار وادي رم 71% خلال 4 أشهر

بعد رصد 75 حالة .. بيان سعودي جديد بشأن آخر مستجدات واقعة التسمم في الرياض

عمر العبداللات يغني دعماً لأطفال السرطان في الاردن وغزة

نقابة الأطباء تنعى الطبيب الفلسطيني عدنان البرش

طولكرم: انتشال جثمان شهيد من داخل المنزل الذي هدمه الاحتلال

السبت، 04-05-2024 09:44 ص

أبها يسقط اتحاد جدة بثلاثية في الدوري السعودي

52024481434276104067


الوكيل الإخباري - تغلب نادي أبها على ضيفه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جمعتهما الجمعة ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم أبها في الدقيقة 57 عبر البولندي غريغورز كريشوياك من ركلة جزاء، وبعد ست دقائق فقط، أدرك البرتغالي جوتا التعادل للاتحاد، قبل أن يتقدم حسن هاشم العلي لأبها مجددا في الدقيقة 69، ثم أضاف الأرجنتيني فابيان نوغويرا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

ورفع أبها رصيده إلى 28 نقطة ليصعد مؤقتا للمركز الـ16 وبات يتخلف بفارق الأهداف فقط عن الأخدود، صاحب المركز الـ15، آخر المراكز الآمنة (لتفادي الهبوط).
أما الاتحاد، فقد تجمد رصيده عند 50 نقطة وبقي في المركز الخامس.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52024495538903765027 (1)

فودين ينال جائزة لاعب الموسم في البريميرليغ

52024494457885705009

توخيل يفتح باب البقاء مدرباً لبايرن

52024493428186627822

الروسي روبليف يتخطى الأمريكي فريتز ويبلغ نهائي دورة مدريد

5202449185258422954

الهلال يضرب التعاون بثلاثية ويلامس لقب الدوري السعودي

520244918668345640 (1)

عشيش يتأهل إلى نهائي بطولة آسيا للملاكمة للشباب

52024485310109608510

أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة كورتوا في مواجهتي قادش وبايرن ميونخ

أخبار متعلقة
420243081953681344389

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية

4202429125753299393670

ليفركوزن: لن نسمح برحيل نجمنا مجانا

42024279230531349977

غولر يقود ريال مدريد للفوز على سوسييداد

420242592655757632059

أزمة بوطيب تنعش آمال أجانب الزمالك

420242581830179341245

الزمالك يؤكد تلقيه خطابا من الفيفا بشأن إيقاف القيد

42024258953978033448

كاف يحسم أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي