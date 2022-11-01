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الثلاثاء، 01-11-2022 02:12 م

أبو السعود يتأهل إلى النهائي في بطولة العالم للجمباز

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الوكيل الإخباري - نجح لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، في حسم تأهله إلى نهائي جهاز حصان المقابض في بطولة العالم للجمباز، والتي تستضيفها مدينة ليفربول البريطانية بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون 74 دولة حول العالم.

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وتمكن أبو السعود من حجز مقعده إلى النهائي يوم السبت المقبل، للمنافسة مع 8 لاعبين متأهلين، بعد أن حل في المركز الثامن بين 142 لاعبا خاضوا المنافسات.


ويسعى لاعب المنتخب الوطني إلى مواصلة تفوقه في النهائي، وتحسين مستواه للوصول إلى أحد المراكز الثلاث، والصعود إلى منصة التتويج.

 

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