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الأحد، 21-04-2024 03:01 م

أبو السعود يحصد ذهبية الجولة الرابعة ببطولة العالم

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الوكيل الإخباري - توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، الجمعة، بالميدالية الذهبية، في منافسات جهاز حصان المقابض، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والختامية من بطولة سلسلة كأس العالم والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح أبو السعود، في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن حصل على 15,500 نقطة في النهائي متفوقاً على لاعب الصين تايبيه، كيا لي شن، والذي جمع 15,400 نقطة وحل ثانياً، فيما جاء ثالثاً اللاعب الأيرلندي رايس كلينشمان، الذي جمع 15,233 نقطة، ليؤكد "أبو السعود" تأهله إلى أولمبياد باريس 2024 .

وأصبح "أبو السعود" أول لاعب جمباز أردني في التاريخ، يتأهل إلى الأولمبياد.

وبدأ أبو السعود، طريقه نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في الجولة الأولى (جولة القاهرة) وضمان 30 نقطة وصدارة ترتيب اللاعبين، وحل بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية في جولة كوتبوس/ ألمانيا وأضاف 25 نقطة واستمر بتصدر التصنيف بـ 55 نقطة، وحل خامساً في جولة باكو / أذربيجان ليضيف 18 نقطة لرصيده ليواصل صدارة قائمة اللاعبين بـ 73 نقطة قبيل جولة الدوحة، وبعد ذهبية أمس، أنهى جولات كأس العالم متصدراً ترتيب اللاعبين.

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